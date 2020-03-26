Скрипник получил предложения от Динамо и московского Локомотива, – СМИ

Наставник луганской Зари Виктор Скрипник попал на радары известных команд.

Главным тренером луганской Зари Виктором Скрипником осенью и весной этого года интересовались клубы российской Премьер-лиги, сообщил ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Суркис прокомментировал информацию о договоренности Динамо со Скрыпником

Основными претендентами на украинском специалиста были Локомотив и московское Динамо. Кроме того, Спиваковский опроверг информацию журналиста Олега Ящука о договоренности Скрипника с киевским Динамо, однако предположил, что кулуарные переговоры вполне могли вестись. Также журналист сообщил интересную деталь: в контракте украинского специалиста прописана сумма отступных – 500 тысяч евро, которая позволит в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с клубом.

К слову, президент Динамо Игорь Суркис также опроверг переговоры с тренером Зари.

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