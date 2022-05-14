Зубков перед вояжем в сборную Украины вернулся в основу Ференцвароша и на мажорной ноте завершил сезон
Вингер сборной Украины Александр Зубков присоединился к победе над Дьирмотом в последнем туре чемпионата Венгрии сезона 2021/22.
Чемпионат Венгрии, 33-й тур
Дьирмот – Ференцварош – 1:2
Голы: Варга, 57 – Бесси, 45+1, Чивич, 78
Украинский игрок впервые за шесть матчей первенства вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты. За это время Александр смог трижды пробить по воротам Дьирмота, но не хватило то силы, то прицельности.
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Даже без голов или ассистов Зубкова Ференцварош сумел минимально победить соперника. Сезон "Фради" завершили с золотыми медалями чемпионата и Кубком Венгрии. Украинец успел наиграть 34 поединка во всех турнирах, забить три мяча и отдать семь результативных передач.
Уже в понедельник, 16 мая Александр прибудет в соседнюю Словению, где присоединится к тренировкам со сборной Украины во главе с Александром Петраковым. "Сине-желтые" готовятся к плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиге наций.
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