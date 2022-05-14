Чемпіонат Угорщини, 33-й тур

Дьормот – Ференцварош – 1:2

Голи: Варга, 57 – Бессі, 45+1, Чівич, 78

Український гравець вперше за шість матчів першості вийшов у стартовому складі й провів на полі 74 хвилини. За цей час Олександр зумів тричі пробити по воротах Дьормота, але не вистачило то сили, то прицільності.

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Навіть без голів чи асистів Зубкова Ференцварош зумів мінімально перемогти суперника. Сезон "Фраді" завершили з золотими медалями чемпіонату й Кубком Угорщини. Українець встиг награти 34 поєдинки у всіх турнірах, забити три м'ячі й віддати сім результативних передач.

Вже у понеділок, 16 травня, Олександр прибуде у сусідню Словенію, де приєднається до тренувань зі збірною України на чолі з Олександром Петраковим. "Синьо-жовті" готуються до плей-офф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй.

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