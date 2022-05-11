Кубок Венгрии 2021/22, финал.

Ференцварош – Пакш – 3:0

Голы: Захариассен, 16, Боли, 83, 86

Ференцварош подходил к финалу Кубка Венгрии в статусе фаворита, поскольку недавно стал чемпионом страны. Подтвердить свое звание удалось на 16-й минуте – Захариассен вывел "зелено-белых" вперед в счете.

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Подопечные Черчесова продолжали владеть инициативой, нанося больше ударов по воротам соперника, но забить удалось в конце второй половины. На 83-й минуте Боли сумел удвоить преимущество, а спустя 3 минуты форвард оформил дубль и помог своей команде завоевать второй трофей в сезоне.

Что касается Александра Зубкова, то украинец попал в заявку команды, однако экс-наставник сборной России Станислав Черчесов решил не выпускать нашего земляка в решающем поединке турнира.

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