Ференцварош не включил украинского полузащитника Александра Зубкова в заявку на Лигу чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Фамилия нашего соотечественника отсутствует среди перечня 22-х заявленных футболистов. К слову, уже в среду, 6 июля, Ференцварош сыграет в первом раунде квалификации самого престижного евротурнира с казахским Тоболом.

Напомним, Зубков – воспитанник Шахтера. В 2019 году "горняки" отдали его в аренду в Ференцварош, а уже через год "Фради" оформили полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро. Украинец за это время успел стать трехкратным чемпионом Венгрии и выиграть Кубок страны.

В прошлом сезоне Александр сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с венграми действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро. Российский тренер Ференцвароша Станислав Черчесов не очень рассчитывает на Александра, приобретя на его позицию аргентинца. СМИ все чаще пишут о возможном уходе украинца – среди главных претендентов Шахтер и Аль-Айн Реброва.

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