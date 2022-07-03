Ференцварош не включив українського півзахисника Олександра Зубкова до заявки на Лігу чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Прізвище нашого співвітчизника відсутнє серед переліку 22-х заявлених футболістів. До слова, вже у середу, 6-го липня, Ференцварош зіграє у першому раунді кваліфікації найпрестижнішого євротурніру з казахським Тоболом.

Нагадаємо, Зубков – вихованець Шахтаря. У 2019 році "гірники" віддали його в оренду у Ференцварош, а вже за рік "Фраді" оформили повноцінний трансфер футболіста за 1,5 млн євро. Українець за цей час встиг стати триразовим чемпіоном Угорщини та виграти Кубок країни.

Минулого сезону Олександр зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 8 результативних передач. Його контракт з угорцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро. Російський тренер Ференцвароша Станіслав Черчесов не дуже розраховує на Олександра, придбавши на його позицію аргентинця. ЗМІ все частіше пишуть про ймовірний відхід українця – серед головних претендентів Шахтар і Аль-Айн Реброва.

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