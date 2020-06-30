Зубков и еще один украинец попали в символическую сборную чемпионата Венгрии

Украинские легионеры в который раз подтвердили свою ключевую роль в венгерских командах.

Вингер Ференцвароша Александр Зубков и центрбек Кишварды Антон Кравченко оказались в символической сборной сезона по версии Instat.

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Зубков отличился 9 голами в 28 матчах чемпионата, помог своей команде одержать золотые медали. Кроме него, в сборной еще четверо подопечных Реброва. Кравченко провел за Кишварду 17 матчей, забил два мяча – его клуб финишировал на 8 строчке.

Напомним, недавно Зубков подписал полноценный контракт с Ференцварошем. Чемпион Венгрии заплатил Шахтеру за игрока 1 млн евро.

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