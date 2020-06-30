Зубков претендует на звание автора самого красивого гола чемпионата Венгрии – видео шедевра

Вингер Ференцвароша Александр Зубков может добавить к титулу чемпиона еще и индивидуальную награду.

Гол украинца в ворота Академии Пушкаша претендует на звание лучшего во всем сезоне, информирует сайт Ференцвароша.

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В номинации приняли участие десять забитых мячей. Голосование завершилось вчера вечером, его результаты объявят в течение этой недели. Также будет определен лучший тренер, игрок и голкипер сезона в Венгрии.

Добавим, что Зубков провел 28 матчей в чемпионате, отметился 9 голами и 6 результативными передачами.

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