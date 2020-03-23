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"В него бросали бокалы с пивом, зажигалки и монеты": украинского легионера жестко хейтят в Венгрии

20:37 67 Читати українською
"В него бросали бокалы с пивом, зажигалки и монеты": украинского легионера жестко хейтят в Венгрии
Иван Петряк / ФК Ференцварош

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков рассказал, как фанаты его команды относятся к Ивану Петряку, выступающему за Фехервар.

"У нас с ним прекрасные отношения – ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я – его. Зависть – плохое качество.

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Болельщики Ференцвароша, мягко говоря, Ивана недолюбливают. Во время игры у него и бокалы с пивом летели, и зажигалки с монетами. Пока они его не простили. Но вы же знаете, что время лечит", – сказал Зубков в интервью Футбол 24.

Напомним, Петряк выступал за Ференцварош в сезоне 2018/19. За команду из Будапешта украинец забил 6 голов в 28 матчах. Летом прошлого года он подписал контракт с одним из главных конкурентов Фради в чемпионате Венгрии – Фехерваром.

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Украинцы за рубежом Венгрия Фехервар Фехервар Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Иван Петряк Иван Петряк Мир
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