"В него бросали бокалы с пивом, зажигалки и монеты": украинского легионера жестко хейтят в Венгрии

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков рассказал, как фанаты его команды относятся к Ивану Петряку, выступающему за Фехервар.

"У нас с ним прекрасные отношения – ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я – его. Зависть – плохое качество.

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Болельщики Ференцвароша, мягко говоря, Ивана недолюбливают. Во время игры у него и бокалы с пивом летели, и зажигалки с монетами. Пока они его не простили. Но вы же знаете, что время лечит", – сказал Зубков в интервью Футбол 24.

Напомним, Петряк выступал за Ференцварош в сезоне 2018/19. За команду из Будапешта украинец забил 6 голов в 28 матчах. Летом прошлого года он подписал контракт с одним из главных конкурентов Фради в чемпионате Венгрии – Фехерваром.

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