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Зубков обьяснил, что ему нужно делать для полноценного вызова в сборную Украины

15:44 8 Читати українською
Зубков обьяснил, что ему нужно делать для полноценного вызова в сборную Украины
Александр Зубков / Сайт Ференцвароша

Вингер Ференцвароша Александр Зубков оценил свои шансы на попадание в заявку сборной Украины.

"Я абсолютно не разочаровался, что попал только в резервный список! Моя задача – совершенствоваться, забивать мячи, отдавать передачи, приносить пользу своей команде. А все остальное – оценят или нет – это решение тренерского штаба сборной. Я не думаю, что они не вызовут игрока, если он будет действительно достойный.

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Лучше ли для меня, что Евро перенесли? Самое главное – здоровье! Можно ведь и травму получить, например. Как решат сверху, так и будет. Я не думаю, что у лидеров сборной (Ярмоленко, Коноплянка, Мораес) настолько критический возраст, что он помешает. Здесь важнее игровой тонус и физическое состояние. Это если бы речь шла о ЧМ-2022 в Катаре, который пройдет через 2,5 года, тогда, возможно", – рассказал Зубков в интервью Футбол 24.

Напомним, сезон 2019/20 вингер, который принадлежит Шахтеру, проводит в аренде за Ференцварош. Украинский нападающий уже сыграл за команду Сергея Реброва 34 матча, в которых отметился 9 голами и 10 ассистами.

Полная версия интервью: "На Мальдивах пересекся с Квальяреллой": Зубков – о чемпионстве Ференцвароша, Шахтере и чем Зинченко хуже Депая

Источник: Футбол 24
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Теги
Венгрия Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Сборная Украины Александр Зубков Александр Зубков
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