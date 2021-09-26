"Я здесь, чтобы забивать голы и помогать команде. Я хочу поблагодарить партнеров и тренерский штаб за доверие. Я очень рад, что забил. Каждый день я упорно работаю ради этого. Атмосфера была отличной, спасибо нашим болельщикам. Очень приятно играть за Бенфику.

Победный дубль Яремчука в видеообзоре матча Гимараеш – Бенфика – 1:3

Я бы не сказал, что второй тайм был тяжелее. Мы провели хорошую игру. Во второй половине мы также забили. Мы уверенно победили 3:1. Это хороший результат, и мы победили – это важно. Забрасывать мяч в сетку – это моя работа здесь. Не забью я, тогда забьет кто-то другой", – цитирует Романа Яремчука Record.

Напомним, украинец оформил победный дубль в матче 7-го тура чемпионата Португалии Гимараеш – Бенфика еще в первом тайме, за что стал лучшим игроком поединка.

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