Форвард Роман Зозуля может продолжить выступления в Испании. По информации Footboom, к 32-летнему футболисту проявляют интерес, как минимум, два местных клуба.

Зозуля подтвердил интерес от новичка УПЛ – до серьезного предложения дело не дошло

Один из претендентов на украинца – Эльденсе, выступающий в Первом дивизионе Королевской футбольной федерации (третья по силе лига Испании). Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут переговоры по контракту. Второй клуб пока неизвестен.

Напомним, Зозуля остается в статусе свободного агента после того, как покинул Фуэнлабраду. Украинцем интересовались в УПЛ, но до конкретики так и не дошло.

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