Форвард Роман Зозуля може продовжити виступи в Іспанії. За інформацією Footboom, до 32-річного футболіста проявляють інтерес, як мнімум, два місцеві клуби.

Зозуля підтвердив інтерес від новачка УПЛ – до серйозної пропозиції справа не дійшла

Один із претендентів на українця – Ельденсе, який виступає у Першому дивізіоні Королівської футбольної федерації (третя за силою ліга Іспанії). Очікується, що найближчим часом сторони проведуть переговори щодо контракту. Другий клуб наразі невідомий.

Нагадаємо, Зозуля залишаєтсья у статусі вільного агента післа того, як покинув Фуенлабраду. Українцем цікавились в УПЛ, але до конкретики так і не дійшло.

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