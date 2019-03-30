Зозуля вместе с Альбасете принимает Тенерифе – прямая трансляция поединка

В матче 32-го тура испанской Сегунды Альбасете Романа Зозули принимает Тенерифе. Прямая трансляция игры доступна на сайте "Футбол 24".

Украинец попал в стартовый состав хозяев на матч против одного из середняков первенства.

Зозуля имеет шанс заменить второго после Месси в клубе Примеры, который борется за ЛЧ, а Альбасете под угрозой

Альбасете продолжает борьбу за выход в Примеру по итогам сезона. На данный момент команда Зозули идет третьей в турнирной таблице и претендует на плей-офф. Однако, победа в отчетном матче и потеря очков Гранадой может вернуть "Механический сыр" к борьбу за прямую путевку в Ла Лигу. Роман Зозуля в нынешнем сезоне уже провел 26 матчей в Сегунде, в которых забил 7 мячей.