Зозуля разом із Альбасете приймає Тенеріфе – пряма трансляція поєдинку

В матчі 32-го туру іспанської Сегунди Альбасете Романа Зозулі приймає Тенеріфе. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Українець потрапив до стартового складу господарів на матч проти одного із середняків першості.

Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою

Альбасете продовжує боротьбу за вихід до Прімери за підсумками сезону. Наразі команда Зозулі йде третьою у турнірній таблиці й претендує на плей-офф. Однак, перемога в звітному матчі і втрата очок Гранадою може повернути "Механічний сир" до боротьби за пряму путівку в Ла Лігу. Роман Зозуля у нинішньому сезоні вже провів 26 матчів в Сегунді, в яких забив 7 м'ячів.