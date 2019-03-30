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Зозуля разом із Альбасете приймає Тенеріфе – пряма трансляція поєдинку

21:30 353 Читать на русском
Зозуля разом із Альбасете приймає Тенеріфе – пряма трансляція поєдинку
Роман Зозуля / фото із соцмереж

В матчі 32-го туру іспанської Сегунди Альбасете Романа Зозулі приймає Тенеріфе. Пряма трансляція гри доступна на сайті "Футбол 24".

Українець потрапив до стартового складу господарів на матч проти одного із середняків першості.

Зозуля має шанс замінити другого після Мессі у клубі Прімери, який бореться за ЛЧ, а Альбасете під загрозою

Альбасете продовжує боротьбу за вихід до Прімери за підсумками сезону. Наразі команда Зозулі йде третьою у турнірній таблиці й претендує на плей-офф. Однак, перемога в звітному матчі і втрата очок Гранадою може повернути "Механічний сир" до боротьби за пряму путівку в Ла Лігу. Роман Зозуля у нинішньому сезоні вже провів 26 матчів в Сегунді, в яких забив 7 м'ячів.

Теги
Іспанія Відеоновини Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Тенеріфе Тенеріфе Сегунда Альбасете Альбасете
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