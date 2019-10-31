Зозуля стал лучшим игроком Альбасете в октябре

Фанаты Альбасете отдали должное украинскому форварду Роману Зозуле.

Роман Зозуля получил звание лучшего игрока Альбасете по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

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Победителя определяли болельщики "механического сыра". Украинец провел в октябре 5 поединков за испанский клуб, в которых отметился двумя голами. Именно эти мячи подарили Альбасете 6 очков в Сегунде и позволили команде украинского форварда подняться на 5-ю строчку турнирной таблицы.

В текущем сезоне Сегунды Роман провел 12 матчей, в его активе три гола и ассист.

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