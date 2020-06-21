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Зозуля с Альбасете драматично не удержал победу в игре против борца за выход в элиту – украинец снова один из худших

21 июня 22:43 - Читати українською
Зозуля с Альбасете драматично не удержал победу в игре против борца за выход в элиту – украинец снова один из худших
Роман Зозуля / Твиттер Альбасете

Альбасете Романа Зозули не смог продолжить свою победную поступь в Сегунде.

Сегунда, 34 тур

Альбасете – Уэска – 2:2

Голы: Охеда, 21, 74 – Мир, 80 (пен.), 90+1

После успеха против Эстремадуры команда украинца принимала Уэска, которая претендует на выход в Примеру. У Альбасете есть собственные цели – отчаянная борьба за выживание. "Механический сыр" с первых секунд показал свою настроенность на результат, а на 21 минуте вообще вышел вперед усилиями Охеды. Зозуля также имел полумомент, но не попал в ворота.

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Вторая половина развивалась по похожему сценарию. Альбасете немного больше времени уделял обороне, не забывая о контратаках. Тот же Охеда удвоил преимущество хозяев, и три очка казались почти гарантированными. Впрочем, Бенито решил добавить напряжения и "привез" пенальти. На этом катастрофа Альбасете не завершилась. Уже в компенсированное время "джокер" Рафа Мир оформил дубль и спас для своей команды очко – 2:2.

Зозуля провел на поле 82 минуты, в который раз получив одну из худших оценок от SofaScore. Украинец старался, навязывал борьбу, но остроты откровенно не хватало. Промах в первом тайме так и остался его единственным ударом за весь поединок, еще одним негативом стала желтая карточка.

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Украинцы за рубежом Роман Роман Зозуля Испания Уэска Уэска Альбасете Альбасете
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