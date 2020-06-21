Аталанта – Сассуоло: 4 гола забиты, 2 отменены – Малиновский выходит на сумасшедший матч

Руслан Малиновский с Аталантой принимает Сассуоло в рамках 25 тура Серии А. Игра, которую ждали 4 месяца. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Поединок, который должны были провести 23 февраля, из-за пандемии коронавируса COVID-19 состоится аж 21 июня. Первый тур Серии А после почти 4-месячного перерыва. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24", стартовал в 20:30. Бергамаски планировали увеличить свое 3-очковое преимущество над Ромой Фонсеки в борьбе за последнее место, дающее право играть в Лиге чемпионов. Сассуоло застрял в середине таблицы с одинаковым расстоянием и до еврокубковых строчек, и до зоны вылета. До перерыва команда Малиновского набрала впечатляющий ход – 7 матчей без поражений, в которых лишь одна ничья, а остальные победы. Руслан остался в запасе, но имеет солидные шансы выйти на замену.

Аталанта – Сассуоло: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский возвращается в футбол

Сассуоло активнее начал. Бога дважды вырывался на ударную позицию. В одном случае пробил выше, в другом – офсайд. Капуто заставил Голлини спасать в выходе один на один, и снова сомнительное положение вне игры. Аталанту просто разрывают в первые 5 минут. Первый шанс у хозяев создал Гомес на 13-й. Подачу Алехандро замыкал Дуван Сапата, однако пробил плечом и над воротами. Колумбиец упустил еще один момент, а команда Гасперини все же открыла счет. Подача корнера, Кальдара сбросил на Джимшити, удар с нескольких метров. Это 10-й гол Аталанты с углового – конкурентов в Серии А не видно.

Сапата с Гозенсом разобрались на левом углу штрафной. Мягкий наброс без проблем замкнул Гомес. Эпизод проверили на VAR. Главный арбитр посмотрел повтор и отменил взятие ворот. Оказалось, что Гозенс случайно сыграл рукой, когда снаряд отскочил ему от лица. Не беда. Аталанта снова забила после паса немца, который головой сбросил на Сапату. Дуван плечом забрасывал уже в пустые ворота. Колумбиец попал в перекладину, Пашалич добил на пределе офсайда и игры рукой. Снова отменен гол. Однако уже на 37-й Бурабия под давлением атакующих игроков Аталанты затолкал мяч в свои ворота.

Практически все моменты на правом фланге, где феерит Госенс. Невероятные 40 минут от партнеров Малиновского – 3 забитых гола, 2 отменены. Конкуренты украинца Пашалич и Гомес также очень крутые в фазе подыгрыша и завершения. Сассуоло тоже вполне мог забивать, и не раз. Берарди дважды загубил выходы на вратаря, а затем не попал метров с 8. В защите зона Госенса также страдает регулярно. Процентов 90 моментов именно отсюда. Голлини который раз выиграл дуэль один на один. А счет вполне мог быть 5:4 за первый тайм. Малиновский вышел на 69-й. Вместо Фройлера, против которого может сыграть в Лиге наций.