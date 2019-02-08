Зозуля рассказал о своем будущем в Альбасете и отказался комментировать судейские заговоры

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля рассказал журналистам испанского издания Marca об амбициях подняться со своим клубом в Примеру.

Роман редко дает интервью испанской прессе. Одной из причин этого Marca называет скандал, который помешал Зозуле перейти в Райо Вальекано, и все же несколько раз в год украинец соглашается на общение со СМИ. "У меня все хорошо, несмотря ни на что. У Альбасете есть возможность подняться в Примеру, и вся команда будет бороться ради этого. Победа в Кордобе была очень важной, мы очень счастливы, потому что нам удалось вернулись в игру, уступая в счете".

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Кажется, Зозуля нашел для себя в Испании идеальный клуб. Ведь его команда находится среди лидеров Сегунды, болельщики просто обожают украинца, а он не против остаться, отмечает мадридское издание. "Переговоров с клубом относительно нового контракта еще не было, но мое соглашение действует до конца сезона, и если Альбасете поднимется в Ла Лигу, его срок автоматически продлевается. Я очень благодарен поклонникам за их любовь. Я хотел бы добиться повышения в классе – это стало бы способом поблагодарить болельщиков.

Важно быть наверху таблицы, но впереди еще много игр. Хотелось бы закончить сезон на такой же ноте. Все команды более или менее одинаковы, поэтому лучше не смотреть в турнирную таблицу, а думать только о следующем матче ".

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В нападении Альбасете Зозуля действует вместе французским нападающим Жереми Бела. Эта связка в нынешнем сезоне забила на двоих 15 голов. "Мне очень комфортно находиться с ним на поле. Я хотел бы продолжить играть с Белой в Примере. Надеюсь, мы попадем туда. Однако, важно, что Альбасете забивает голы независимо от того, кто становится их автором. У нас сильная команда и мы должны демонстрировать максимум своих возможностей. Зимой к нам присоединились опытные исполнители и они обязательно помогут Альбасете".

Болельщики Альбасете уже организовывали несколько акций в поддержку Зозули, обвиняя испанских арбитров в предвзятом отношении к украинцу. Однако Роман не считает нужным акцентировать на этом внимание. "Мне не хочется говорить о судьях – каждый должен выполнять свою работу".

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