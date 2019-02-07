Альбасете Зозули неожиданно стал лидером Сегунды из-за дисквалификации Реус Депортиу

После 24-х туров Сегунды Альбасете, за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, возглавил турнирную таблицу чемпионата. Еще вчера команда была на 5-й строчке.

После дисквалификации Реус Депортиу на три года из-за долгов клуба, руководство Ла Лиги приняло решение о начислении очков командам, которые еще не сыграли свои матчи с "пострадавшими", сообщает AS.

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Результаты матчей Реуса в первом круге чемпионата останутся в силе, а во второй половине первенства всем соперникам дисквалифицированной команды засчитают техническое победу 1:0.

Так как Альбасете уже должен был сыграть свой поединок с Реусом еще в 23-м туре, но матч не состоялся – команде Зозули было зачислено 3 очка, что вывело их на первую строчку турнирной таблицы.

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