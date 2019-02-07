toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВАККЕР

Альбасете Зозули неожиданно стал лидером Сегунды из-за дисквалификации Реус Депортиу

16:06 255 Читати українською
Альбасете Зозули неожиданно стал лидером Сегунды из-за дисквалификации Реус Депортиу
Альбасете стал лидером Сегунды / Фото ФК Альбасете

После 24-х туров Сегунды Альбасете, за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, возглавил турнирную таблицу чемпионата. Еще вчера команда была на 5-й строчке.

После дисквалификации Реус Депортиу на три года из-за долгов клуба, руководство Ла Лиги приняло решение о начислении очков командам, которые еще не сыграли свои матчи с "пострадавшими", сообщает AS.

"Зозуля нокаутировал Кордобу". Испанские СМИ и фаны восхваляют украинца, который дублем приблизил Альбасете к Примере

Результаты матчей Реуса в первом круге чемпионата останутся в силе, а во второй половине первенства всем соперникам дисквалифицированной команды засчитают техническое победу 1:0.

Так как Альбасете уже должен был сыграть свой поединок с Реусом еще в 23-м туре, но матч не состоялся – команде Зозули было зачислено 3 очка, что вывело их на первую строчку турнирной таблицы.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ

Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Сегунда Реус Депортиу Реус Депортиу Ла Лига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
46
мин
Лацио
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук