Зозуля прокомментировал слухи о своем возможном переходе в клуб Ла Лиги

Форвард Альбасете Роман Зозуля рассказал о деталях контракта с Альбасете и свой возможный переезд в Примеру.

"Если мы выходим в Ла Лигу, у меня контракт еще на год продлевается. Если остаемся в сегунде, контракт истекает.

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По Ла Лиге ходят слухи, и в прошлом ходили. В примере многие команды боятся из-за той ситуации с Райо Вальекано. Здесь для каждой команды фанаты отыгрывают большую роль в жизни клуба.

В прошлом году моему агенту звонили и спрашивали: "Можешь нам привезти такого украинца-форварда, как Рому? Точно такого же, но не Зозулю".

Очень многие команды разговаривают с агентом, очень хотят меня, но в тот же момент очень сильно боятся, как воспримут это фанаты. Даже в сегунде играем, то фанаты одной команды нормально, а другой – кричат "фашист" и так далее. Я не обращаю внимание.

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Я так понимаю, у меня есть шанс сыграть в Ла Лиге, только если Альбасете выйдет. Другой шанс вряд ли будет, потому что многие хотят, но боятся реакции фанов", – сказал Зозуля в программе Цыганык LIVE.