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Зозуля продлит контракт с Альбасете

13:21 62 Читати українською
Зозуля продлит контракт с Альбасете
Роман Зозуля (слева) / Фото из соцсетей

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля продолжит сотрудничество с клубом.

28-летний украинский форвард согласился подписать новое соглашение с Альбасете, сообщает агент игрока Владимир Кузьменко в Facebook.

"Роман Зозуля и я, Владимир Кузьменко, хотим поблагодарить от всей души клуб за поддержку, которую он оказывал в течение всего сезона.

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Решили принять предложение Альбасете, о продлении контракта, отказавшись от больших денег, чтобы остаться с вами", – написал агент Зозули.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского нападающего заинтересован Овьедо.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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