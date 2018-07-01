Зозуля продлит контракт с Альбасете

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля продолжит сотрудничество с клубом.

28-летний украинский форвард согласился подписать новое соглашение с Альбасете, сообщает агент игрока Владимир Кузьменко в Facebook.

"Роман Зозуля и я, Владимир Кузьменко, хотим поблагодарить от всей души клуб за поддержку, которую он оказывал в течение всего сезона.

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Решили принять предложение Альбасете, о продлении контракта, отказавшись от больших денег, чтобы остаться с вами", – написал агент Зозули.

Ранее сообщалось, что в услугах украинского нападающего заинтересован Овьедо.