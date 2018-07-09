Зозуля продлил контракт с Альбасете

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля продолжит свои выступления в Испании.

Испанский Альбасете объявил о продолжении сотрудничества с Романом кукушкой.

Украинский форвард продлил контракт с клубом еще на год, сообщает официальный сайт Альбасете.

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В сезоне 2017/18 Роман Зозуля провел 30 матчей во всех турнирах за Альбасете, в которых забил 9 мячей и сделал 3 ассиста.