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Зозуля продлил контракт с Альбасете

18:35 43 Читати українською
Зозуля продлил контракт с Альбасете
Роман Зозуля / Фото из соцсетей

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля продолжит свои выступления в Испании.

Испанский Альбасете объявил о продолжении сотрудничества с Романом кукушкой.

Украинский форвард продлил контракт с клубом еще на год, сообщает официальный сайт Альбасете.

Зинченко сфотографировался с россиянином, который наезжал на Зозулю

В сезоне 2017/18 Роман Зозуля провел 30 матчей во всех турнирах за Альбасете, в которых забил 9 мячей и сделал 3 ассиста.

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Альбасете Альбасете
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