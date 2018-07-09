Зозуля продовжив контракт з Альбасете

Український форвард Альбасете Роман Зозуля продовжить свої виступи у Іспанії.

Іспанський Альбасете оголосив про продовження співпраці з Романом Зозулею.

Український форвард продовжив контракт з клубом ще на рік, повідомляє офіційний сайт Альбасете.

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У сезоні 2017/18 Роман Зозуля провів 30 матчів у всіх турнірах за Альбасете, у яких забив 9 м'ячів і зробив 3 асисти.