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Зозуля продовжив контракт з Альбасете

18:35 2805 Читать на русском
Зозуля продовжив контракт з Альбасете
Роман Зозуля / Фото з соцмереж

Український форвард Альбасете Роман Зозуля продовжить свої виступи у Іспанії.

Іспанський Альбасете оголосив про продовження співпраці з Романом Зозулею.

Український форвард продовжив контракт з клубом ще на рік, повідомляє офіційний сайт Альбасете.

Зінченко сфотографувався з росіянином, який наїжджав на Зозулю

У сезоні 2017/18 Роман Зозуля провів 30 матчів у всіх турнірах за Альбасете, у яких забив 9 м'ячів і зробив 3 асисти.

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Альбасете Альбасете
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