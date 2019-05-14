Зозуля претендует на звание лучшего игрока 38-го тура Сегунды

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля может стать лучшим футболистом 38-го тура испанской Сегунды.

На официальном сайте Ла Лиги продолжается голосование за MVP 38-го тура, а среди претендентов нашлось место нападающему Альбасете Роману Зозуле.

Зозуля отметился дублем и ассистом за Альбасете в первом матче после дисквалификации

Украинец сыграл против Райо Махадаонда впервые после дисквалификации и сумел оформить дубль и отдать голевую передачу.

Альбасете борется за прямую путевку в Примеру, но пока отстает от проходного второго места на 3 очка. За 4 тура до финиша "механический сыр" идет на третьем месте в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

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