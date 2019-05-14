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Наші за кордоном. Майстер-клас від Зозулі, моторошний фол Юрченка, трофеї і падіння наших земляків

14 мая 14:00 669 Читати українською
Наші за кордоном. Майстер-клас від Зозулі, моторошний фол Юрченка, трофеї і падіння наших земляків
Олександр Зінченко із черговим трофеєм АПЛ / Фото AP
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулі сім днів.

Більшість європейських чемпіонатів наближається до своєї кульмінації. Відтак кожен наступний тиждень стає ключовим. Передусім вітаємо із перемогою в АПЛ Олександра Зінченка, а також з виграшем Кубка Греції Євгена Шахова. Радіємо за Романа Зозулю, який тягне свою команду в Прімеру. Констатуємо виліт з другого німецького дивізіону Дуйсбурга разом з Борисом Тащи та угорського Халадаша Габовди і Голодюка. Крім того, насолоджуємося результативними ударами Яковенка у Данії, Біленького у Словаччині, Гладкого в Туреччині та відзначаємо зливу українських голів у Білорусі і Казахстані.

Англія

Олександр Зінченко вдруге поспіль підняв над головою чемпіонський трофей в АПЛ! Українець традиційно провів на полі весь поєдинок і взяв участь у перемозі Манчестер Сіті над Брайтоном (4:1), яка стала для "містян" золотою.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Ще один позитив з Туманного Альбіону – на тижні Андрій Ярмоленко повернувся до загальної групи Вест Хема.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 14 матчів, 1 ж.к., 1153 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін вийшов у старті Леганеса на матч з Еспаньолом (0:2), провів хороший поєдинок, проте у двох епізодах свою команду не врятував (один – з пенальті). Леганес міг пропускати ще раз, однак наш кіпер вийшов переможцем в дуелі проти нападника після виходу віч-на-віч.

Гравець матчу з Еспаньйолом, або "Він буде великим" – Лунін вразив Леганес та іспанські ЗМІ, українець провокує Реал

Роман Зозуля став героєм зустрічі з Райо Махадаонда. Його Альбасете переміг (3:2), а наш нападник оформив дубль і віддав гольову передачу.

Слід зауважити, що обидва голи Зозуля забив головою! На 30-й хвилині Альбасете вигравав 3:0, а після перерви вже при 3:2 команду українця врятувала поперечка. Попереду на Альбасете чекає один з ключових матчів сезону – битва з конкурентом за вихід в Прімеру, Гранадою.

Євген Селезньов вкотре не потрапив у заявку Малаги, яка впевнено перемогла 3:0.

"9 кілограмів зайвої ваги" і чорний список – Селезньов став частиною прокляття Малаги та "погрожує" Зозулі

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Андрій Лунін (Леганес) – 4 матчі, 3 пропущених голи, 274 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 5 матчів, , 2 ж.к., 403 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 32 матчі, 10 голів, 7 ж.к., 3 ч.к., 2734 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка не потрапив у заявку на матч Шальке та Байєра (1:1).Борис Тащи вийшов відразу по перерві, коли його Дуйсбург програвав вдома Хайденхайму 1:2. Поразка для "зебр" означала виліт з Другої Бундесліги. Команди влаштували справжню перестрілку, Тащи навіть віддав гольовий пас, проте це не врятувало Дуйсбург від поразки 3:4 і дострокового вильоту.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащи (Дуйсбург) – 18 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1141 хвилина

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Руслан Маліновський відзначився гольовою передачею у матчі, який міг стати золотим для Генка, адже суперником команди українця був найближчий переслідувач Брюгге. Маліновський відіграв весь поєдинок, подав кутовий, який став гольовим на 88-й хвилині, проте цього виявилося замало, щоб зрівняти рахунок – 2:3.

Пас на 03:45

Роман Яремчук вийшов у старті Гента і допоміг своїй команді виграти у Стандарда (3:2). Таким чином, "буйволи" перервали серію без перемог, що тягнулася з середини березня. На 30-й хвилині у гру вступив Ігор Пластун. Переможний гол Гент забив у компенсований час. Яремчука було замінено на 85-й хвилині.

Кортрейк на виїзді розтрощив Зульте-Варегем (5:0), а наш Андрій Бацула відіграв усі 90 хвилин. Незважаючи на те, що українець діяв на вістрі атаки, він долучився до гольової комбінації лише раз, та й то спонтанно під час останнього голу Кортрейка.

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Ігор Пластун (Гент) – 17 матчів,1 ч.к.,1441 хвилина

Роман Безус (Гент) – 13 матчів, 4ж.к.,434 хвилини

Роман Яремчук (Гент) – 35 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2676 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 36 матчів, 13 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2921 хвилина

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 13 матчів, 2ж.к., 768 хвилин

Туреччина

Микола Морозюк відіграв 90 хвилин у шаленому матчі проти Галатасараю (2:3) і отримав жовту картку. Лідер чемпіонату забивав голи на 90+2-й та 90+7-й хвилинах. Морозюк, за виключенням першої гольової атаки Галатасараю з його флангу, перебував осторонь цих подій.

Сергій Рибалка вийшов на заміну у компенсований час битви Гезтепе та Сівасспора (3:3).

Артем Кравець відіграв весь матч за Кайсеріспор. Його команда до 74-й хвилини поступалася Касимпаші 0:1, проте двічі вразила ворота суперника наприкінці зустрічі і перемогла. Участі в гольових атаках Артем не брав, хоч на останніх хвилинах міг забивати сам, однак не використав практично вихід сам на сам з воротарем. Олександр Кучер вийшов на заміну на 70-й хвилині ще при рахунку 0:1.

Олександр Гладкий відкрив рахунок в матчі проти Беликесірспора (2:0). Наш нападник відіграв 76 хвилин. Крім взяття воріт, Гладкий віддав п’ятою пас на партнера, якого завалили у штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Прикро, що Адана Демірспор грає лише у другому дивізіоні.

Дмитро Коркішко відіграв заключних 12 хвилин в матчі проти колишньої команди – Хатайспор переміг Гіресунспор (1:0).

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 26матчів, 2 голи, 2ж.к., 1803 хвилини

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 21 матч, 4 голи, 3ж.к., 1184 хвилини

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 19 матчів, 6ж.к.,1039 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 12 матчів, 2ж.к., 1 ч.к., 965 хвилин

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 12 матчів, 5 голів, 1 ж.к.,611 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 21 матч, 2 голи, 3ж.к., 569 хвилин

Греція

Заключний матч сезону в Греції відбувся за безпосередньої участі українців. Євген Шахов та Дмитро Чигринський вийшли у старті своїх ПАОК та АЕК відповідно.

На цьому фото Чигринський виграє верхову дуель у Шахова під час подачі з кутового і м’яч ледь не влітає у ворота команди з Салонік. Наприкінці зустрічі епізод повторився – цього разу Євген тримав Дмитра руками у штрафному майданчику, проте рефері не наважився призначити пенальті.

Шахов та його ПАОК додають до золотих чемпіонських медалей ще й Кубок Греції.

Данія

Юрій Яковенко вступив у гру проти Оденсе, коли його Есб’єрг горів 0:3. Українцю вистачило п’яти хвилин, щоб відзначитися, проте до завершення зустрічі його команда ще раз пропустила.

Гол Юрія на 01:10

В першому матчі плей-оф за збереження місця в еліті Вайле на виїзді переміг Хобро (1:0) з Владленом Юрченком та Сергієм Гринем у стартовому складі. Вже на 30-й секунді Юрченко запам’ятався неадекватним вчинком, коли зіграв невиправдано грубо проти опонента. Суперника Владлена винесли з поля на ношах, а його кривдник не отримав навіть жовтої картки.

Фол Юрченка на 00:15

Якщо ж говорити про користь наших земляків на полі, то вони доволі непогано діяли в контексті креативу, створюючи моменти для партнерів. Юрченка замінили на 67-й хвилині, а Гриня на 85-й.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 25 матчів, 6 голів, 6 ж.к., 958 хвилин

Владіс-ЕммерсонІллой-Айєт (Вайле) – 11 матчів, 4 ж.к., 691 хвилина

Владлен Юрченко (Вайле) – 17 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 949 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 8 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 581 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 3 матчі, 1 ж.к., 105 хвилин

Фінляндія

Сейняйокі не втримав перевагу у шаленому матчі проти ГІК (2:2). Денис Олійник відіграв весь матч і взяв участь у першій гольовій атаці своєї команди.

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 8 матчів, 3 голи, 3 ж.к., 653 хвилини

Швеція

АФК Ескільстуна вдома не зумів перемогти Фалькебергс (0:0). У старті господарів вийшов Ігор Левченко і провів "сухий" поєдинок. В одному з моментів кіпер врятував ворота після виходу сам на сам. Іван Бобко вступив у гру на 33-й хвилині.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 273 хвилини

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 2 матчі, 1 пропущений гол, 180 хвилин

Чехія

Едуард Соболь відіграв весь матч за Яблонець, який вдома здолав Банік (2:0).

Аналогічний показник у Тараса Качараби. Щоправда, його Слован пропустив єдиний гол від Спарти вже на старті зустрічі і поступився 0:1. Празька команда вдало розіграла штрафний удар.

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Тарас Качараба (Слован) – 28 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2426хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 18 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1340хвилин

Сербія

Раднічки тричі поступалися по ходу зустрічі Напредаку, проте врятувалися від поразки (3:3). Тарас Бондаренко відіграв весь матч, в одному з епізодів виніс м’яч з порожніх воріт, а також записав до активу класну гольову передачу.

Пас Тараса на 03:15

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 31 матч, 2 голи, 2 ж.к., 2633 хвилини

Польща

Краковія Олексія Дитятьєва перемогла Лех Володимира Костевича (1:0). Єдиний гол в зустрічі було забито на старті зустрічі. Костевич змістився на фланг, щоб допомогти партнеру, проте не зумів запобігти подачі, яка завершилася взяттям воріт. У Володимира було багато роботи, він брав участь у створенні атак познанців, проте від поразки Лех не врятувався. Костевич відіграв 90 хвилин, а Дитятьєв спостерігав за протистоянням з лави запасних.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 27 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2260 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 25 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2102 хвилини

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва вже у статусі чемпіона обіграв Дебрецен (2:1) з Олександром Надем у воротах. Ігор Харатін провів на полі весь поєдинок.

Український голкіпер отримав травму, передчасно покинув поле, а тренер суперника втішав його за межами поля.

Шандор Вайда був замінений у перерві в матчі Мезакьовешд – Халадаш (1:0). Єдиний гол було забито у другому таймі. За гостей весь матч відіграв Юрій Габовда, а Олег Голодюк провів на полі 72 хвилини. Наприкінці зустрічі Габовда потужно пробив з-за меж штрафного майданчика – воротар врятував. У якості сумного підсумку – Халадаш за тур до фінішу залишив елітний дивізіон.

Антон Кравченко, Богдан Мельник та Роман Карасюк відіграли весь матч проти Пакшу, а їхня Кішварда програла 0:1. В епізоді з єдиним пропущеним голом Кравченко програв забіг і силову боротьбу супернику, який і відправив м’яч у сітку.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 26 матчів: 18 перемог, 3 нічиїх, 5 поразок

Олександр Надь (Дебрецен) – 30 матчів, 35 пропущених голів, 4ж.к., 2681 хвилина

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250хвилин

Євген Селін (МТК) – 27 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2166 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 28 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2349 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 13 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1140 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 29 матчів, 3 ж.к., 2416 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 24 матчі, 8 ж.к., 1687 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 29 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 1811 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 29 матчів, 1 гол, 7 ж.к., 2565 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 9 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 650 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 29 матчів, 3 ж.к., 1956 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 23 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1547 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 13 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1161 хвилина

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 13 матчів, 1 гол, 5 ж.к. 1 ч.к., 988хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

Вардар на тижні провів два поєдинки. Євген Новак відіграв перший тайм у двобої з Работнічками (1:1).

А у неділю Вардар без Новака поступився на виїзді Сілексу (0:1) і перервав 13-матчеву серію без поразок.

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Євген Новак (Вардар) – 28 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 2476 хвилин

Кіпр

Докса Євгена Павлова перемогла Ерміс (1:0), а український нападник вступив у гру на 66-й хвилині, коли єдиний гол вже було забито.

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Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 26 матчів, 3 голи, 5ж.к., 967 хвилин

Хорватія

Після автоголу в минулому турі Олександр Сваток опинився в заміні на матч Хайдука проти Славена (2:0).

Дмитро Льопа вийшов на заключні 20 хвилин у дуелі з Локомотівою (4:0). Його Осієк на той момент вигравав лише 1:0. Українець відразу після виходу заробив жовту картку, а за кілька хвилин був у центрі епізоду з непризначеним пенальті. Крім того, Льопа взяв участь у зародку другої гольової атаки.

Падіння Дмитра на 04:30

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Дмитро Льопа (Осієк) – 13матчів, 3 ж.к., 411 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 8 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 692 хвилини

Словаччина

Юрій Захарків вийшов у старті Земпліна, проте цього разу його команда була розбита вдома Ружомбероком (0:3). Українського нападника замінили на 58-й хвилині.

Станіслав Біленький вийшов на заміну на 81-й хвилині в матчі ДАК-Серед при рахунку 2:3. На 3-й компенсованій хвилині команди обмінялися голами – спочатку забив суперник, а потім вихованець Олімпіка. І все ж ДАК не вдалося врятувати гру – 3:4.

Гол Станіслава на 08:20

Слован Артема Сухоцького розгромив Жиліну (6:2), а наш захисник видав класний матч. Спочатку Артем отримав передачу на фланзі від Мохи і ювелірно прострілив на партнера у район одинадцятиметрової позначки – так рахунок став 2:0. А згодом Сухоцький вкинув аут точно на свого партнера, який відправив м’яч у сітку.

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Артем Сухоцький (Слован) – 24 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 2133 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 22 матчі, 5 ж.к., 1911 хвилин

Юрій Захарків (Земплін) – 6 матчів, 2 голи, 286 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 7 матчів, 1 гол, 34 хвилини

Владислав Хомутов (ЗлатеМоравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

В матчі Атирау-Кайрат (2:1) зіграли четверо українців, двоє з яких відзначилися голами. За тріумфаторів у старті вийшов Андрій Ткачук, а після перерви Сергій Загинайлов та Різван Аблітаров. У складі гостей весь поєдинок провів Адерінсола Есеола. Наприкінці першого тайму він зрівняв рахунок.

І все ж останнє слово було за Атирау. Аблітаров був найспритнішим під час подачі від кутового прапорця і відправив м’яч у сітку. Дебютний матч у чемпіонаті для Олега Дулуба завершується перемогою його команди.

Астана Романа Григорчука сенсаційно програла Таразу (0:2), проте зберігає лідерські позиції.

Ордабаси на виїзді перемогли Іртиш (2:0), а Кирило Ковальчук провів на полі весь поєдинок, проте в гольових атаках участі не брав. Дмитро Непогодов зберіг ворота на замку.

Карагандинський Шахтар переміг Жетису (2:0), а від дзвінка до дзвінка відіграли Руслан Степанюк, Артем Барановський та Євген Ткачук.

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Роман Григорчук (Астана) – 11 матчів: 8 перемог, 1 нічия, 2 поразки

АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 8 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 564 хвилини

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 8 матчів, 427 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 9 матчів, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 810 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 9 матчів, 737 хвилин

РізванАблітаров (Атирау) – 10матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1 ч.к., 777 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 12 матчів, 2 ж.к., 963 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 9 матчів, 481 хвилина

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 10матчів, 1 гол, 2 ж.к., 900 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 10 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 900 хвилин

Білорусь

Віталій Квашук продовжує лідирувати у гонці бомбардирів ліги. Хоч Гомель поступився мінському Динамо (1:3), проте екс-гравець Зорі забив свій 6-й гол у сезоні. За грою Квашука приємно спостерігати – він беззаперечний лідер Гомеля. Цього разу українець відзначився після класного удару зі штрафного.

Гол Віталія на 03:30

Торпедо-БелАЗ переміг Слуцьк (1:0), дотиснувши в кінцівці команду Артема Дудіка, Юрія Тетеренка та Олексія Курилова. Усі троє вийшли в старті на матч проти торпедівців, проте результативним став вихід на заміну українця Дмитра Юсова. Вихованець запорізького Металурга отримує вкрай мало ігрової практики, втім саме його простріл на 84-й хвилині спричинив курйозний гол.

Пас Дмитра на 04:30

Вітебськ переміг солігорський Шахтар (1:0), а ключову роль у вирішальній атаці відіграли українці. Артем Старгородський виконав кутовий, а Олег Карамушка вище за всіх вистрибнув у штрафному майданчику "гірників" і переправив м’яч у сітку.

"Український" гол на 01:25

Брестське Динамо розтрощило Городею (4:0). Початок розгрому поклав Олександр Нойок. Уродженцю Херсону вдався розкішний удар зі штрафного. Олексій Хобленко та Артем Мілевський результативними діями не відзначилися.

​​​​​​Удар Олександра на 02:15

У п’ятницю Славія та Мінськ влаштували феєричну перестрілку (4:3), у якій наші земляки забивали тричі. Спочатку пенальті заробив, а потім і реалізував Максим Слюсар. До 87-ї хвилини його команда вигравала 3:0, однак за кілька хвилин пропустила тричі. За мінчан забивали Євген Зубейко та Олександр Васильєв. Врешті-решт Славія переможний гол забила на 90+6-й хвилині.

Пенальті Слюсаря на 00:30, гол Зубейка на 04:50, результативний удар Васильєва на 05:20

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 4 матчі, 1 гол, 235 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 6 матчів, 156 хвилин

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 7 матчів, 1 ж.к., 440 хвилин

Євген Зубейко(Мінськ) – 4 матчі, 1 гол, 287 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 630 хвилин

Владислав Насібулін (Мінськ) – 3 матчі, 168 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 4 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 193 хвилини

Максим Фещук (Вітебськ) – 5 матчів, 1 ж.к., 362 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 6 матчів, 2 голи, 570 хвилин

Василь Прийма (Шахтар) – 2 матчі, 92 хвилини

Микита Татарков (Шахтар) – 6 матчів, 172 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 7 матчів, 627 хвилин

Олексій Збунь(Торпедо) – 7 матчів, 1 ж.к., 124 хвилини

Артем Дудік (Слуцьк) – 7 матчів, 3 голи, 620 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 5 матчів, 404 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 5 матчів, 2 ж.к., 450хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 5 матчів, 2 ж.к., 365 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 6 матчів, 476 хвилин

Віталій Квашук (Гомель) – 7 матчів, 6 голів, 630 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 5 матчів, 158 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 7 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 543 хвилини

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 2 матчі, 24 хвилини

Юрій Пантя (Славія) – 7 матчів, 630 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 5 матчів, 1 гол, 340 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 4 матчі, 349 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 7 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 558 хвилин

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 4 матчі, 327 хвилин

Молдова

Кодру Владислава Боброва розійшовся миром з Мілсамі (0:0). Українець провів на полі весь матч.

Динамо-Авто Владислава Краєва зазнало поразки від Петрокуба (0:1). Екс-гравець Металіста відіграв усі 90 хвилин.

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 6 матчів, 3 голи, 464 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 451 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 9 матчів, 810 хвилин

Португалія

Євген Сердюк не потрапив у заявку Боавішти.

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Євген Сердюк (Боавішта)

Ізраїль

Маккабі з Петах-Тикви залишив елітний дивізіон. В останньому турі нашого Антона Браткова знову не було у заявці.

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Антон Братков(Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

В заключному турі чемпіонату Азербайджану Валерій Куценко відіграв 90 хвилин в поєдинку проти Сабаїла (4:1). Українець став співавтором третього голу Кешлі, віддавши гольову передачу.

Пас Валерія на 03:00

У старті Сабаха на гру із Зірою вийшли два українці: Дмитро Безрук та Марко Девіч. Сабах зазнав прикрої поразки 0:3, а Девіч залишив поле на 64-й хвилині, коли було забито лише один гол. Захисники Сабаха робили все, щоб у Безрука було якомога більше роботи. Кілька разів наш голкіпер рятував ворота, але тричі був безсилим після ударів впритул.

Кирило Петров відновився після травми і навіть потрапив у заявку на матч Нефтчі.

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Марко Девіч (Сабах) –21 матч, 8 голів, 5 ж.к., 2ч.к.,1705 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 21 матч, 19 пропущених голів, 1845 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 20 матчів, 6 ж.к., 1689 хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 11 матчів, 11 пропущених голів, 3ж.к., 1 ч.к., 932 хвилини

Валерій Куценко (Кешля) – 11 матчів, 1 ж.к., 694 хвилини

Дмитро Безрук (Сабах) – 3 матчі, 5 пропущених голів, 1 ж.к., 270 хвилин

Вірменія

Сергій Шевчук допоміг Пюніку укріпити своє лідерство і розгромити на виїзді Арцах (3:0). Екс-гравець Зорі класно виконав два кутові і записав до активу дві гольові передачі. Більше того, Шевчук взяв важливу участь у третій гольовій атаці Пюніка.

Передачі Сергія, починаючи з 00:15

Андрій Яковлєв був чи не найактивнішим у грі Бананц-Арарат (1:1). Саме після удару колишнього гравця Волині його партнер добив м’яч у майже порожні ворота. Яковлєв часто турбував голкіпера суперника, виконав великий об’єм роботи, а в одному епізоді навіть претендував на пенальті.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 20 матчів, 1 гол, 5 ж.к., 1694 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 12 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 912 хвилин

Дмитро Клімаков(Арцах) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 305 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 3 матчі, 6 пропущених голів, 232 хвилини

Андрій Яковлєв (Арарат) – 8 матчів, 1 ж.к., 580 хвилин

Михайло Калугін (Арарат) – 7 матчів, 2 ж.к., 2 ч.к.,483 хвилини

Грузія

Кутаїське Торпедо на виїзді перемогло тбіліський Локомотив (3:1). Амбросій Чачуа вийшов у стартовому складі нової команди, вперше відіграв весь матч і записав до активу гольову передачу.

Пас Амбросія на 15:05

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 9 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 514 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 11 матчів, 2 голи, 990 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 7 матчів, 215 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 10 матчів, 1 гол, 4ж.к., 1 ч.к., 900 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

На тижні у Латвії відбулося кілька поєдинків. Максим Марусич був замінений у перерві матчу РФШ та Спартака з Юрмали (0:0).

Даугавпілс Данила Кучера наприкінці зустрічі дотиснув Валмієру Олексія Геловані (1:0). Відзначаємо "сухий" поєдинок українського кіпера.

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Максим Марусич (РФШ) – 6 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 235 хвилин

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 7 матчів, 2 ж.к., 326 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 10 матчів, 9 пропущених голів, 1 ж.к., 900 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 8 матчів, 3 ж.к., 649 хвилин

Литва

Кауно Жальгіріс програв лідеру ліги Судуві (0:3). Юрій Бушман провів на полі весь поєдинок.

Андрій Карвацький також відіграв 90 хвилин за Паневежис, який у компенсований час вирвав перемогу в Паланги (2:1). Гол у ворота Паневежиса влетів після навісу з флангу Карвацького.

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Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 2 хвилини

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) – 10 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 900 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 9 матчів, 1 ж.к., 724 хвилини

Естонія

Євген Буднік і Юрій Ткачук вийшли у старті на матч з Таммекою (7:0). При рахунку 1:0 Ткачук заробив пенальті, а Буднік його реалізував. Нападник був замінений на 53-й хвилині, коли його команда забила лише двічі. Ткачук відіграв весь матч і традиційно отримав жовту картку.

Пенальті Будніка на 01:20

Нимме Калью на 90+4-й хвилині забив єдиний гол в матчі з Калевом. Весь поєдинок проти аутсайдера провів Андрій Маркович.

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Андрій Маркович (Нимме Калью) – 10 матчів, 3 ж.к., 900 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 7 матчів, 3ж.к., 1 ч.к., 630 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 7 матчів, 2 голи, 578 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 10 матчів, 10 голів, 3 ж.к., 838 хвилин

Зінченко – Ліверпуль – 2:0, найгірший Реал у XXI столітті, єхидний Роналду, жертва Камп Ноу та інше з топ-5 ліг

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