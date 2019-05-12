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Зозуля отметился дублем и ассистом за Альбасете в первом матче после дисквалификации

12 мая 18:25 835 Читати українською
Зозуля отметился дублем и ассистом за Альбасете в первом матче после дисквалификации
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Нападающий Альбасете Роман Зозуля вышел в стартовом составе на матч 38-го тура Сегунды против Райо Махадаонда.

Роман Зозуля предыдущий матч Альбасете пропустил из-за дисквалификации за красную карточку. Украинец отметил свое возвращение результативными действиями. Уже на 5-й минуте Роман отличился ассистом на Манажа, на 11-й забил сам, а на 30-й оформил дубль.

Зозуля с Альбасете играет против Райо Махадаонда в борьбе за выход в Примеру – прямая трансляция поединка

Альбасете борется за прямую путевку в Примеру, но пока отстает от проходного второго места на 6 очков (при игре в запасе). За 5 туров до финиша "механический сыр" идет на третьем месте в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

Видео ассиста Зозули:

Видео первого гола Зозули:

Видео втрого гола Зозули:

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Главное Испания Украинцы за рубежом Видеоновости Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Сегунда
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