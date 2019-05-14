Зозуля претендує на звання найкращого гравця 38-го туру Сегунди

Український нападник Альбасете Роман Зозуля може стати найкращим футболістом 38-го туру іспанської Сегунди.

На офіційному сайті Ла Ліги триває голосування за MVP 38-го туру, а серед претендентів знайшлося місце нападнику Альбасете Роману Зозулі.

Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

Українець зіграв проти Райо Махадаонда вперше після дискваліфікації і зумів оформити дубль та віддати гольову передачу.

Альбасете бореться за пряму путівку в Прімеру, але поки що відстає від прохідного другого місця на 3 очки. За 4 тури до фінішу "механічний сир" йде на третій сходинці в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Наші за кордоном. Майстер-клас від Зозулі, моторошний фол Юрченка, трофеї і падіння наших земляків

Проголосувати за Зозулю можна за цим посиланням.