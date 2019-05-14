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Зозуля претендує на звання найкращого гравця 38-го туру Сегунди

14 травня 20:00 2541 Читать на русском
Зозуля претендує на звання найкращого гравця 38-го туру Сегунди
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Український нападник Альбасете Роман Зозуля може стати найкращим футболістом 38-го туру іспанської Сегунди.

На офіційному сайті Ла Ліги триває голосування за MVP 38-го туру, а серед претендентів знайшлося місце нападнику Альбасете Роману Зозулі.

Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

Українець зіграв проти Райо Махадаонда вперше після дискваліфікації і зумів оформити дубль та віддати гольову передачу.

Альбасете бореться за пряму путівку в Прімеру, але поки що відстає від прохідного другого місця на 3 очки. За 4 тури до фінішу "механічний сир" йде на третій сходинці в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

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Проголосувати за Зозулю можна за цим посиланням.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Сегунда
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