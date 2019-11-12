Зозуля получил награду лучшему игроку Альбасете в октябре

Украинский нападающий Роман Зозуля получил награду лучшему игроку Альбасете по итогам октября.

29-летний футболист победил в опросе болельщиков "механического сыра". В октябре Зозуля забил два гола, которые принесли его команде победы над Фуэнлабрадой и Кадисом.

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"Это признание работы всей команды. Я ценю любовь, которую болельщики всегда демонстрируют мне. Вместе с командой мы будем продолжать работать, чтобы выигрывать для них матчи", – цитирует Зозулю официальный сайт Альбасете.

Отметим, что в этом сезоне Зозуля сыграл за испанскую команду 14 матчей и забил 3 гола. Сейчас Альбасете занимает 10 место в турнирной таблице Сегунды.

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