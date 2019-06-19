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Зозуля получил предложение от Альбасете относительно нового контракта

09:49 184 Читати українською
Зозуля получил предложение от Альбасете относительно нового контракта
Роман Зозуля / Ла Лига

Форвард Альбасете Роман Зозуля может остаться в своем нынешнем клубе.

Альбасете сделал предложение Роману Зозуле о продлении контракта, сообщает El Digital de Albacete.

"Маловероятно, что Зозуля останется в Испании", – журналист

Сейчас украинец не согласился, но и не отклонил предложение испанского клуба. 29-летний форвард попрощался с партнерами и отправился в отпуск, но переговоры будут продолжаться в дальнейшем. Его действующее соглашение завершается 30 июня.

Издание отмечает интерес киевского Динамо и то, что Зозуле и его семье нравится такой вариант продолжения карьеры.

В сезоне 2018/19 форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах.

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