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Зозуля отримав пропозицію від Альбасете щодо нового контракту

09:49 1086 Читать на русском
Зозуля отримав пропозицію від Альбасете щодо нового контракту
Роман Зозуля / Ла Ліга

Форвард Альбасете Роман Зозуля може залишитись у своєму нинішньому клубі.

Альбасете зробив пропозицію Роману Зозулі щодо продовження контракту, повідомляє El Digital de Albacete.

"Малоймовірно, що Зозуля залишиться в Іспанії", – журналіст

Наразі українець не погодився, але і не відхилив пропозицію іспанського клубу. 29-річний форвард попрощався з партнерами і відправився у відпустку, але переговори триватимуть надалі. Його чинна угода завершується 30 червня.

Видання відмічає інтерес київського Динамо і те, що Зозулі та його сім'ї подобається такий варіант продовження кар'єри.

У сезоні 2018/19 форвард забив 11 голів та віддав 2 асисти у 37 матчах.

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