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"Маловероятно, что Зозуля останется в Испании", – журналист

15:35 164 Читати українською
"Маловероятно, что Зозуля останется в Испании", – журналист
Роман Зозуля / Фото пресс-службы Альбасете.

Нападающий Роман Зозуля не будет оставаться в клубе второго дивизиона Испании.

Альбасете, скорее всего, придется смириться с потерей украинского нападающего.

Зозуля получил персональную просьбу от фанатов Альбасете – они устроили команде овацию, несмотря на невыход в Примеру

"Зозуля, возможно, провел свой последний поединок за Альбасете. Остается дождаться, предложит ли ему клуб новый контракт. Очень сомнительно, что он останется в Испании", – рассказал в эксклюзивном комментарии "Футбол 24" ведущий спортивный журналист Альбасете Уго Пинья.

Напомним, команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

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Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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