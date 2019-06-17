"Маловероятно, что Зозуля останется в Испании", – журналист

Нападающий Роман Зозуля не будет оставаться в клубе второго дивизиона Испании.

Альбасете, скорее всего, придется смириться с потерей украинского нападающего.

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"Зозуля, возможно, провел свой последний поединок за Альбасете. Остается дождаться, предложит ли ему клуб новый контракт. Очень сомнительно, что он останется в Испании", – рассказал в эксклюзивном комментарии "Футбол 24" ведущий спортивный журналист Альбасете Уго Пинья.

Напомним, команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

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