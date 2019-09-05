Зозуля на тренировке попал под "раздачу" игроков Альбасете – видео дня

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля доказывает, что дело форварда – забивать голы, а не отбирать мячи.

На одной из тренировок Альбасете игроки совершенствовали мастерство паса в одно касание. Роман Зозуля во время этого упражнения выполнял роль "разрушителя" и пытался отобрать мяч.

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Оппоненты украинца приняли столь высокий темп, что 29-летний форвард иногда не понимал, где именно находится мяч. Стоит отметить, что в итоге Роман собрался и сумел отобрать круглого у партнеров.

В текущем сезоне Сегунды Зозуля принял участие во всех трех поединках Альбасете, но результативными действиями пока не отмечался.

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