toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Зозуля на тренировке попал под "раздачу" игроков Альбасете – видео дня

14:04 266 Читати українською
Зозуля на тренировке попал под "раздачу" игроков Альбасете – видео дня
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля доказывает, что дело форварда – забивать голы, а не отбирать мячи.

На одной из тренировок Альбасете игроки совершенствовали мастерство паса в одно касание. Роман Зозуля во время этого упражнения выполнял роль "разрушителя" и пытался отобрать мяч.

Зозуля не спас Альбасете от поражения, Алькоркон с Мякушко разбил Луго Лебеденко

Оппоненты украинца приняли столь высокий темп, что 29-летний форвард иногда не понимал, где именно находится мяч. Стоит отметить, что в итоге Роман собрался и сумел отобрать круглого у партнеров.

В текущем сезоне Сегунды Зозуля принял участие во всех трех поединках Альбасете, но результативными действиями пока не отмечался.

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують

blog_ava
Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса: невнятная игра и "негостеприимный жест" со стороны бразильца
13:04
852
Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Испания футбольные курьёзы Видеоновости Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
    Україна — 4 сент204 УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
3
час
:
23
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук