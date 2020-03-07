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Альбасете з Зозулею зіграв унічию проти Жирони – українець не забиває вже 15 матчів поспіль

19:36 106 Читать на русском
Альбасете з Зозулею зіграв унічию проти Жирони – українець не забиває вже 15 матчів поспіль
Роман Зозуля (ліворуч) / фото: La Liga

Альбасете поділив очки із Жироною в рамках 31-го туру Сегунди. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Сегунда, 31 тур.

Жирона – Альбасете – 1:1

Голи: Льямас, 24 – Фустер, 50

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Альбасете українця Романа Зозулі завітав у гості до одного із лідерів Сегунди – Жирони. Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, але "механічний сир" зумів відігратися на початку другої половини. Більше голів у звітному матчі глядачі не побачили.

Зозуля провів на полі 70 хвилин ігрового часу і отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 6.9 – п'ятий результат у складі Альбасете. Додамо, що українець покинув поле без забитого гола вже у 15-у матчі Сегунди поспіль. Востаннє форвард відзначався ще 25 жовтня минулого року в матчі проти Кадіса. Загалом в активі Романа у поточному сезоні 27 зіграних поєдинків і 3 голи.

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Теги
Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете
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