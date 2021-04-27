Нападающий Альбасете Роман Зозуля может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. Он провел в Испании 5 последних сезонов.

31-летний украинец демонстрирует очень низкую результативность, а его команда стремительно катится в пропасть. Журналист издания AS Хуанма Севилья рассказал о перспективах Зозули в эксклюзивном комментарии "Футбол 24".

"Скорее всего, Роман покинет Альбасете после возможного вылета из Сегунды. В конце концов уйти придется не только ему, но и большинству игроков основного состава.

Похоже, его цикл в Альбасете уже закончился. Каждый сезон производительность Зозули снижается. Вряд ли он останется в Испании. Возвращение в Украину? Думаю, что да", – отметил медийник.

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Напомним, что в премьерном сезоне за Альбасете Зозуля отметился 9 раз в 30-ти матчах. Через год экс-форвард Днепра записал в свой актив 11 результативных ударов, и после этого ситуация только ухудшалась. По итогам "темпорады" 2019/20 Роман забил 4 мяча в 38 поединках, а сейчас переживает настоящий кошмар – 2 гола и один ассист в 33 встречах (за 2092 минут проведенных на поле).

Контракт Зозули с испанским клубом завершается 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что украинец является самым высокооплачиваемым игроком "механического сыра".

Альбасете замыкает турнирную таблицу Сегунды с 33-ю очками. От спасительного 18-го места команду с Карлос Бельмене отделяет 6 пунктов.

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