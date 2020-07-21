Зозуля и Ко вырвали для Альбасете место в Сегунде, Луго тоже спасся, Депортиво вылетел в третий дивизион

Сезон 2019/20 в испанской Сегунде практически завершился. Осталось провести только 1 матч. По итогам неполного 42-го тура команды Василия Кравца и Романа Зозули сохранили место в дивизионе благодаря важным победам.

Чемпионат Испании. Сегунда, 42 тур

Кадис – Альбасете – 0:1

Гол: Майкель, 87 (пен)

Луго – Мирандес – 2:1

Голы: Эррера, 66, 85 – Андре, 45+3

Депортиво – Фуэнлабрада – перенесен из-за выявленных случаях COVID-19 в составе гостей

Перед заключительным туром Сегунды главная интрига заключалась в борьбе за выживание. К двум неудачникам – Расингу и Эстремадуре – должны были присоединиться еще две команды, которые следующий сезон проведут в Сегунде Б.

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Альбасете опережал зону вылета на одно очко, но команда Романа Зозули играла на выезде против лидера чемпионата – Кадиса. Роман Зозуля вышел в стартовом составе на матч жизни для "механического сыра". Казалось, игра катится к нулевой ничьей, которая становилась роковой для Альбасете, но на 87-й минуте гости заработали пенальти за игру рукой. Зозуля и Ко драматично вырывают место в Сегунде, запрыгнув буквально в последний вагон поезда. Две победы в двух последних турах подарили чудо для Зозули и Ко.

Луго, который тоже боролся за выживание, принимал середняка Мирандес. Василий Кравец начал игру в запасе, но вышел уже на 36-й минуте. В конце первого тайма хозяева пропустили, но отыгрались во втором тайме. На последних минутах Луго забил такой важный второй мяч, который позволил вырвать 3 очка и место в Сегунде на следующий сезон!

Нумансия в своем поединке одолела Тенерифе, но это не помогло хозяевам избежать вылета. Встреча Депортиво – Фуэнлабрада была перенесена в последний момент. В составе Фуенлабрады обнаружили 7 положительных случаев коронавируса буквально за 2 часа до игры, поэтому Ла Лига перенесла данный поединок. Впрочем, знаменитый Депор уже не поднимется в спасительную зону, поскольку уступает Понферрадине по дополнительным показателям.

Уэска ​​и Кадис вышли в Примеру. Сарагоса, Альмерия и Жирона будут играть плей-офф. Судьба последней путевки в плей-офф решится после матча Фуэнлабрады.

Турнирная таблица Сегунды: