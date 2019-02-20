Зозуля – о Зинченко В Испании не понимают, как украинский футболист может выкладывать фото с рыбалки в Ростове

Форвард Альбасете прокомментировал скандальную фотографию хавбека Манчестер Сити Александра Зинченко с рыбалки в России.

"Конечно. У нас каждую неделю есть командные обеды или ужины, ребята всегда спрашивают, обсуждаем какие-то моменты. Бывает, ставят неловкие вопросы, даже не знаю, что отвечать.

Зинченко порыбачил в России и передал привет Вацко

К примеру, спрашивают: "У вас же война, на вас напали русские, это мы все знаем. А как может ваш футболист переходить в Россию? Как футболист может поехать на рыбалку и выставить фотографию с Ростова?" Я не знаю, как на это отвечать.



Они говорят, что это публичные личности, на них многие подписаны. Другие люди начинают думать: "Да какая война, если человек едет на рыбалку в Россию?" Честно, не знаю, как на эти вопросы отвечать. Бывает, прокручиваю эти вопросы в голове, все равно не знаю, как ответить", – сказал Зозуля программе Цыганык LIVE.

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