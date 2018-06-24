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Зинченко порыбачил в России и передал привет Вацко

23 июня 22:48 549 Читати українською
Зинченко порыбачил в России и передал привет Вацко
Александр Зинченко / фото: А. Осипов

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко выложил в Инстаграм фото, на котором демонстрирует пойманную рыбу. Интересно, что фотография сделана в России.

"Строго не судить, все в жизни бывает впервые. Рыба попалась крупная, чуть больше, чем у Виктора Вацко", – написал Зинченко в своем Инстаграм.

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К слову, фото сделано в населенном пункте Мезмай, который расположен в России в Краснодарском крае. Стоит отметить, что перед переходом в Манчестер Сити Зинченко защищал цвета российской Уфы.

Напомним, в сезоне 2017/18 Зинченко в составе Манчестер Сити стал чемпионом Англии.

Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Виктор Вацко Сборная Украины футбольные курьёзы Александр Зинченко Александр Зинченко
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