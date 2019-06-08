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"Зозуле никто не закрывал дорогу в сборную", – пресс-атташе Шевченко Васильков

13:00 49 Читати українською
"Зозуле никто не закрывал дорогу в сборную", – пресс-атташе Шевченко Васильков
Роман Зозуля / соцсети

Пресс-атташе тренера сборной Украины Николай Васильков рассказал о перспективах Романа Зозули и Андрея Лунина в национальной команде.

"Зозуля остается в поле зрения тренерского штаба сборной Украины. Ему дорогу в команду никто не закрывал, он может получить вызов осенью, на следующие матчи сборной.

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В распоряжении Шевченко, который играет с одним форвардом, является Беседин, Яремчук и Кравец, а Зозуля играет больше оттянутого нападающего.

Что касается Лунина, то это стабильный запасной вратарь национальной команды. Он сначала получил вызов в первую сборную, однако затем Петраков попросил отпустить его на молодежный Чемпионат мира. После выхода из группы была достигнута договоренность, что он поможет молодежке только в 1/8, а затем вернется в распоряжение Шевченко", – рассказал Васильков.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020 (5: 0) и возглавила группу B.

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Источник: Футбол 24
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Сборная Украины Роман Зозуля Роман Зозуля Украина Украина Николай Васильков Андрей Лунин Андрей Лунин
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