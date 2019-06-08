"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной Украины

Сборная Украины уничтожила команду Сербии (5:0) в 3-м туре квалификации к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на зрелищную победу команды Андрея Шевченко.
Дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а также премьерный гол в футболке национальной команды для Романа Яремчука обеспечили сборной Украины крупную победу над Сербией. "Сине-желтые" контролировали ход поединка с первой до последней минуты и не дали балканцам ни единого шанса на мяч престижа. Эта победа обязательно займет одно из ведущих мест в истории национальной команды, а пока вся футбольная Украина наслаждается невероятным успехом и уверенным лидерством в группе B отбора к Евро-2020.
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Журналист и ценитель статистики Артур Валерко собрал главные факты образцово-показательной победы подопечных Андрея Шевченко.
Кроме того, имеет он и объяснения неудачи сербов – балканцы перегорели, а их тактику легко разрушил украино-итальянский штаб "сине-желтых". Но расслабляться еще не время...
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Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков приятно удивлен сюрпризом от сборной Украины. "Никто не ожидал такого" – трудно не согласиться.
Ведущий отечественный комментатор Дмитрий Джулай в присущей ему философской манере объясняет итоговый успех команды Шевченко.
Между тем экс-ведущий культовой программы "ТСН Проспорт", журналист Евгений Зинченко в восторге от игры "молодого монстра" Цыганкова.
А також від чудового другого гола Коноплянки в фірмовому стилі.
Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий тоже восторженно оценил игру Цыганкова. Кажется, в украинском футболе появится новая поговорка.
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