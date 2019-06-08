"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной Украины

Сборная Украины уничтожила команду Сербии (5:0) в 3-м туре квалификации к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на зрелищную победу команды Андрея Шевченко.

Дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а также премьерный гол в футболке национальной команды для Романа Яремчука обеспечили сборной Украины крупную победу над Сербией. "Сине-желтые" контролировали ход поединка с первой до последней минуты и не дали балканцам ни единого шанса на мяч престижа. Эта победа обязательно займет одно из ведущих мест в истории национальной команды, а пока вся футбольная Украина наслаждается невероятным успехом и уверенным лидерством в группе B отбора к Евро-2020.

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Журналист и ценитель статистики Артур Валерко собрал главные факты образцово-показательной победы подопечных Андрея Шевченко.

Кілька штрихів:

- реалізували більше половини ударів у площину

- у площину били більше, ніж повз ворота

- по ходу гри тільки додавали в чистоті пасів, що свідчить - не втрачали контролю над м'ячем і грою



Зразково-показова перемога. #UKRSRB — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 червня 2019 р.

Кроме того, имеет он и объяснения неудачи сербов – балканцы перегорели, а их тактику легко разрушил украино-итальянский штаб "сине-желтых". Но расслабляться еще не время...

А тепер дуже-дуже серйозно. Непогана збірна Сербії просто перегоріла. Тактика суперників була вдало перекрита нашим україно-італійським штабом.



Це - епічна перемога, але радіти їй потрібно в акурат до наступного матчу. На тому шляху, на який ми ступили, не можна бути ситими. — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 червня 2019 р.

Аналитик и блогер Михаил Смоловой тоже отдал должное Шевченко с помощниками, которые нашли идеальное противоядие сербской формации 3-5-2.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков приятно удивлен сюрпризом от сборной Украины. "Никто не ожидал такого" – трудно не согласиться.

Никто не ожидал подобного... Вынос в пять мячей одного из главных соперников! Как подобное можно предвидеть? Да никому такого не дано... Я комментировал этот поединок в Пари-Матче и получилось, черт меня дери, дивно! — Artem Frankov (@frankov11) 7 червня 2019 р.

Ведущий отечественный комментатор Дмитрий Джулай в присущей ему философской манере объясняет итоговый успех команды Шевченко.

Енергетика трибун плюс енергійна, злагоджена гра команди. Після двох невиразних березневих матчів така якісна робота надзвичайно важлива, а блискуча перемога є хорошим завершенням футбольного дня. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 7 червня 2019 р.

Между тем экс-ведущий культовой программы "ТСН Проспорт", журналист Евгений Зинченко в восторге от игры "молодого монстра" Цыганкова.

я це бачив ️️ Циганков просто молодий монстр — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 червня 2019 р.

А також від чудового другого гола Коноплянки в фірмовому стилі.

Це розгром, панове ️️️️️ фірма від Коно again — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 червня 2019 р.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий тоже восторженно оценил игру Цыганкова. Кажется, в украинском футболе появится новая поговорка.

Крутить, як Циганков сербами :) — Олег Бабій (@Gullit_87) 7 червня 2019 р.

Пока сборная Украины уничтожала сербов, мадридский Реал опрометчиво объявил о подписании Эдена Азара. Паблик "Брутальный футбол" научит вас правильно расставлять приоритеты.

Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко нашел смешное объяснение успеха нашей сборной. Просто на поле были особенные. И это даже не о рыжих...

Сегодня у Сборной в составе вышло 6(!) левшей!!! Я не помню чтобы было одновременно на поле больше 2-3.А левши-то в основном особенные — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 7 червня 2019 р.

Известный комментатор Вадим Скичко назвал полным фиаско собственный твит 2-месячной давности, в котором прогнозировал разгром. Правда, тогда он отводил "сине-желтым" роль побежденных...

Журналист Роман Бебех специально проснулся в субботу утром, чтобы убедиться: разгромная победа над сербами – это не сон.

Вчорашній матч - це не сон ‍♂️#українасербія — Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 червня 2019 р.

Фантастическим для украинских болельщиков вечер пятницы назвал пятый президент Петр Порошенко.

Фантастичний вечір для українських вболівальників футболу.



5 переможних голів Віктора Циганкова, Євгена Коноплянки та Романа Яремчука. Вітаю збірну України з футболу з перемогою над збірною Сербії



Вся країна вірить у вас, хлопці, і продовжуватиме вболівати! Вперед до перемог! pic.twitter.com/t4k6BqkoyK — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2019 р.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої