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"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной Украины

11:38 185 Читати українською
"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной Украины
Виктор Цыганков / EFE

Сборная Украины уничтожила команду Сербии (5:0) в 3-м туре квалификации к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию пользователей соцсетей на зрелищную победу команды Андрея Шевченко.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а также премьерный гол в футболке национальной команды для Романа Яремчука обеспечили сборной Украины крупную победу над Сербией. "Сине-желтые" контролировали ход поединка с первой до последней минуты и не дали балканцам ни единого шанса на мяч престижа. Эта победа обязательно займет одно из ведущих мест в истории национальной команды, а пока вся футбольная Украина наслаждается невероятным успехом и уверенным лидерством в группе B отбора к Евро-2020.

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Журналист и ценитель статистики Артур Валерко собрал главные факты образцово-показательной победы подопечных Андрея Шевченко.

Кроме того, имеет он и объяснения неудачи сербов – балканцы перегорели, а их тактику легко разрушил украино-итальянский штаб "сине-желтых". Но расслабляться еще не время...

Аналитик и блогер Михаил Смоловой тоже отдал должное Шевченко с помощниками, которые нашли идеальное противоядие сербской формации 3-5-2.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков приятно удивлен сюрпризом от сборной Украины. "Никто не ожидал такого" – трудно не согласиться.

Ведущий отечественный комментатор Дмитрий Джулай в присущей ему философской манере объясняет итоговый успех команды Шевченко.

Между тем экс-ведущий культовой программы "ТСН Проспорт", журналист Евгений Зинченко в восторге от игры "молодого монстра" Цыганкова.

А також від чудового другого гола Коноплянки в фірмовому стилі.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий тоже восторженно оценил игру Цыганкова. Кажется, в украинском футболе появится новая поговорка.

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Известный комментатор Вадим Скичко назвал полным фиаско собственный твит 2-месячной давности, в котором прогнозировал разгром. Правда, тогда он отводил "сине-желтым" роль побежденных...

Журналист Роман Бебех специально проснулся в субботу утром, чтобы убедиться: разгромная победа над сербами – это не сон.

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Теги
Украина - Сербия Виктор Цыганков Виктор Цыганков Украина Украина Сборная Украины Главное Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Евро-2020
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