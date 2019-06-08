"Зозулі ніхто не закривав дорогу до збірної", – прес-аташе Шевченка Васильков

Прес-аташе тренера збірної України Микола Васильков розповів про перспективи Романа Зозулі та Андрія Луніна у національній команді

"Зозуля залишається у полі зору тренерського штабу збірної України. Йому дорогу в команду ніхто не закривав, він може отримати виклик восени, на наступні матчі збірної.

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У розпорядженні Шевченка, який грає з одним форвардом, є Бєсєдін, Яремчук та Кравець, а Зозуля грає більше відтягнутого нападника.

Що стосується Луніна, то це стабільний запасний воротар національної команди. Він спочатку отримав виклик у першу збірну, проте потім Петраков попросив відпустити його на молодіжний Чемпіонат світу. Після виходу з групи була досягнута домовленість, що він допоможе молодіжці лише в 1/8, а потім повернеться в розпорядження Шевченка", – розповів Васильков.

Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020 (5:0) і очолила групу B.

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