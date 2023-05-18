"Цыганков – это украинский легионер номер один. У него очень хорошая пресса. Он прекрасно играет, забивает, ассисты отдает. Его цена точно не пять миллионов евро. Сейчас его цена не менее 25 миллионов.

Шахтер и СК Днепр-1 чудят, Мудрика просто "сожгли", украинский футбол убили еще до войны – интервью с Кополовцом

Конечно, мне нравится и Зинченко. Правда, он в немного другом чемпионате, и они играют в немного другой футбол. Александр в порядке, просто Арсенал немного смазал конец сезона. Но будем объективны: Манчестер Сити реально сильнее их. "Горожане" ровнее прошли чемпионат, догнали и переиграли "канониров" по ходу сезона. Команда более мощная. Хотя Арсенал и Зинченко все равно молодцы", – сказал Кополовец в эксклюзивном интервью YouTube-каналу "Футбол 24".

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 ассистов. Зинченко в составе Арсенала отыграл 33 поединка и записал себе в актив 1 гол и 2 результативные передачи.

"Фоменко поглянув і каже: "Тобі треба гирі на ноги повісити". Наш тренер запалює в Азії, згадує Динамо і мріє про УПЛ