Мюнхенцев от очередного чемпионства Германии отделяли две победы. Первую из них нужно было добыть в матче против РБ Лейпциг, который не собирался просто так отдавать очки. Победа над лидером Бундеслиги гарантировала "быкам" путевку в Лигу чемпионов – тот случай, когда обеим командам на финише сезона есть за что сражаться.

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Команда Тухеля начала активнее, однако без ударов в створ в стартовые 10 минут. Самый памятный эпизод в дебюте игры – жуткое столкновение головами Симакана и Канселу в центре поля. Оба продолжили игру, после чего Бавария упустила супермомент. Мюллер выскочил один на один с Бласвихом, но проиграл ближний бой киперу гостей. Лейпциг в атаку практически не ходил (ни одного удара за полтайма) и, в конце концов, поплатился за свою интертность.

На 25-й минуте Бавария повела в счете. Канселу и Мюллер закрутили карусель на левом фланге, мяч оказался у Гнабри, который изо всех сил влупил в ближний угол с линии штрафной. Мяч от стойки влетел в ворота. 1:0 – второй удар в створ завершился голом. Гнабри забил в 4-м матче подряд.

Не сразу, но "быки" оправились от пропущенного мяча. Гости включили прессинг на чужой половине и впервые побеспокоили Зоммера на 34-й – Ян парировал удар Собослая. Тут же защита Баварии провалилась еще раз, однако швейцарский кипер снова подчистил, после чего справился с еще одним ударом. Добавили гости в последнюю треть тайма, однако забить не смогли. Вместо этого едва не пропустили от Комана, который головой пробил рядом со штангой. В итоге, 1:0 после 45-ти минут на Альянц Арене.

После перерыва Бавария пыталась успокоить игру, но то, что произошло, Томас Тухель не мог представить даже в страшном сне. Сначала команда Марко Розе отыгралась ни с чего. Угловой мюнхенцев завершился обрезкой и выходом 4-х игроков Лейпцига на одного Мусиалу. Джамал едва не спас, однако Лаймер, который новый сезон может начать именно в Баварии, буквально расстрелял Зоммера. 1:1 – результат, который категорически не устраивал Мюнхен.

А на 74-й минуте Нкунку заработал пенальти для Лейпцига. Лидер гостей упал после контакта с Паваром. Сам Кристофер пошел бить и прошил Зоммера сильным ударом по центру. Шок и абсолютная тишина на Альянце Арене. Нкунку мог вообще все решать, но не реализовал выход один на один с Зоммером. Был вариант и с пасом на свободного Лаймера, однако француз сыграл эгоистично.

Впрочем, уже в следующей атаке гости заработали право еще на один пенальти после игры рукой в абсолютно простой ситуации. На этот раз пошел бить Собослай и сделал это удачно. 1:3 – это была точка. Томаса Тухеля звали для придания нового импульса команде, которая с Нагельсманном сражалась за три трофея, а теперь рискует потерять все. Браво, Оливер Кан. Браво, Хасан Салихамиджич.

РБ Лейпциг шокировал Баварию и гарантировал третье место и путевку в Лигу чемпионов. Марко Розе, которого год назад уволил Дортмунд, может подарить своей бывшей команде первую позицию Бундеслиги перед последним туром. Для этого в воскресенье Боруссии нужно обыграть Аугсбург на выезде.

Через неделю "шмели" дома примут Майнц. Бавария же на выезде сыграет против Кельна, который все свои турнирные вопросы уже решил. РБ Лейпциг примет претендента на вылет – команда Марко Розе сыграет с Шальке.