Стало известно, где украинские любители футбола смогут посмотреть церемонию вручения "Золотого мяча-2022", которая состоится 17 октября в Париже.

Вручение награды "Золотой мяч-2022" в Украине покажет YouTube канал "Футбол 2.0" – преемник телеканалов "Футбол 1/2/3". Детальнее о трансляции рассказал Александр Денисов в комментарии Fanday.

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"Ведущие и комментаторы церемонии – хорошие знакомые зрителю Андрей Столярчук и Александр Михайлюк. Они будут вести студию до церемонии, где можно узнать все расписания и детали. Студия плавно перетечет в трансляцию, которую эти ребята будут комментировать. Это первая прямая трансляция не студии, а конкретного события на YouTube-канале "Футбол 2.0". Поэтому мы все вдохновлены этим", – отметил Денисов.

Напомним, имя обладателя "Золотого мяча-2022" объявят 17 октября в Париже. Фаворитом считают нападающего Реала Карима Бензема, который выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

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