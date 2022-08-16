Действующий обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси разделяет мнение, что в этом году награду должен получить Карим Бензема.

Издание France Football неожиданно не включило аргентинца даже в топ-30 претендентов на награду. Для Месси это не явилось трагедией. Тем более, он уже знает имя победителя.

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"Думаю, в этом году не будет никаких сомнений. Всем очевидно, что Карим Бензема провел потрясающий сезон", – цитирует Месси El ONCE со ссылкой на TyC Sports.

Напомним, что Лионель Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч". Это рекордный показатель. Прошлым летом аргентинец перебрался в ПСЖ, где не смог поддерживать показатели результативности, которые демонстрировал в Барселоне.

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