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Зинченко признался, как Влада Седан заботится о его здоровье во время пандемии коронавируса

07:30 120 Читати українською
Зинченко признался, как Влада Седан заботится о его здоровье во время пандемии коронавируса
Влада Седан и Александр Зинченко / соцсети

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, каких мер предосторожности придерживается его невеста Влада Седан, чтобы не подхватить коронавирус.

"Едим чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан забила мне все карманы этими антисептиками. Что касается футбола, мы сами не знаем расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые.

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Насчет того, что клубы не будут отпускать своих игроков в национальные команды. Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – поделился Зинченко в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Александр Зинченко сделал предложение Владе Щегловой (Седан) после матча сборных Украины и Португалии. Девушка ответила согласием.

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Украинцы за рубежом коронавирус Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан) Манчестер Сити Манчестер Сити
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