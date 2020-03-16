Зинченко признался, как Влада Седан заботится о его здоровье во время пандемии коронавируса

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, каких мер предосторожности придерживается его невеста Влада Седан, чтобы не подхватить коронавирус.

"Едим чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан забила мне все карманы этими антисептиками. Что касается футбола, мы сами не знаем расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые.

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Насчет того, что клубы не будут отпускать своих игроков в национальные команды. Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – поделился Зинченко в эфире программы Великий Футбол.

Напомним, Александр Зинченко сделал предложение Владе Щегловой (Седан) после матча сборных Украины и Португалии. Девушка ответила согласием.

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