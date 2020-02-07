"Знаю, что за Динамо играл Шевченко", – Бенито прокомментировал переезд в Украину и назвал свою оптимальную позицию

Нигериец Бенито, который сегодня подписал контракт с киевским Динамо, доволен переходом в ряды вице-чемпиона Украины.

Напомним, контракт с 21-летним нигерийцем рассчитан до конца сезона 2022/23. Он присоединился к Динамо на правах свободного агента, а последним его клубом был российский Тамбов.

Динамо официально объявило о переходе Бенито

"Я очень рад быть здесь, это хорошая страна, город и клуб. Я много слышал о Динамо, поэтому счастлив подписать контракт с этой командой и стать частью динамовской семьи. Я следил за играми Динамо в еврокубках – Лиге чемпионов и Лиге Европы. мне нравится игра киевлян, это сильная команда.

Знаю, что за Динамо ранее выступал Андрей Шевченко. Также здесь играли некоторые из моих друзей, а вот футболистов нынешнего состава киевлян пока не смогу назвать, с ними мне еще предстоит познакомиться. Завтра я смогу вылететь на сбор в Турцию, после того, как уладятся дела с моей визой.

Моя любимая позиция на поле? Лучше всего я чувствую себя на правом фланге, потому что я левоногий футболист и легко могу применить дриблинг, сместиться и пробить справа. Думаю, выступления в постсоветских странах помогут мне. Я играл в русскоязычных странах, поэтому адаптация должна пройти для меня быстрее. Я не очень хорошо говорю по-русски, но понимаю язык и могу общаться на бытовом уровне. Думаю, это поможет легче влиться в коллектив.

Могу сказать со своей стороны, что буду выкладываться полностью, чтобы помочь команде побеждать в каждом матче и занять достойную позицию по итогам сезона. Также я знаю, что Динамо продолжает бороться за Кубок Украины, поэтому хочу заверить болельщиков, что сделаю все возможное, чтобы усилить команду", – рассказал Бенито официальному сайту Динамо.

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