Зюле может забыть о Евро-2020, сезон для него закончен, – ужасный вердикт Хенесса для игрока Баварии

Центрбек Баварии и сборной Германии Никлас Зюле вылетел до конца текущего сезона и не сыграет на Евро-2020.

Об ужасных последствиях повреждения игрока в матче с Аугсбургом рассказал президент Баварии Ули Хенесс.

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"Зюле может забыть о чемпионате Европы. Для него сезон закончен", – приводит слова Хенесса Onefootball. Врачи диагностировали у защитника тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки колена, которая является одной из самых трудных для спортсмена и требует длительного восстановления.

Сборная Германии также сильно пострадает от потери 24-летнего защитника – он был одним из немногих игроков команды Йоахима Лева, который выходил в основе на каждый матч отбора Евро-2020.

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