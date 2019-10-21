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Зюле може забути про Євро-2020, сезон для нього закінчений, – жахливий вердикт Хьонесса для гравця Баварії

12:31 1125 Читать на русском
Зюле може забути про Євро-2020, сезон для нього закінчений, – жахливий вердикт Хьонесса для гравця Баварії
Ніклас Зюле / Getty Images

Центрбек Баварії і збірної Німеччини Ніклас Зюле вилетів до кінця поточного сезону і не зіграє на Євро-2020.

Про жахливі наслідки пошкодження гравця у матчі з Аугсбургом розповів президент Баварії Улі Хьонесс.

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"Зюле може забути про чемпіонат Європи. Для нього сезон закінчений", – наводить слова Хьонесса Onefootball. Лікарі діагностували у захисника важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, яка є однією з найважчих для спортсмена і потребує тривалого відновлення.

Збірна Німеччини також сильно постраждає від втрати 24-річного оборонця – він був одним з небагатьох гравців команди Йоахіма Льова, який виходив у основі на кожен матч відбору Євро-2020.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Євро-2020 Німеччина Німеччина Улі Хьонесс Ніклас Зюле Ніклас Зюле
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