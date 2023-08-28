Лига 1 подарила сразу 6 матчей в воскресенье. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 3 тур

Ренн – Гавр – 2:2

Голы: Бла, 10, Ву, 24 – Алиуи, 40, 70

Удаление: Грандсир, 62 (Г)

Клермон – Метц – 0:1

Гол: Микаутадзе, 69

Монпелье – Реймс – 1:3

Голы: Аль-Тамари, 45+3 – Абдельхамид, 8, Теума, 41, 56

Нереализованный пенальти: Диаките, 64 (Р)

Страсбур – Тулуза – 2:0

Голы: Эмега, 52, Бельгард, 89

Лорьян – Лилль – 4:1

Голы: Абергель, 9, Понсо, 10, Февр, 62, Ле Гофф, 67 – Дэвид, 55

Ницца – Лион – 0:0

Ренн мощно начал матч против Гавра, но умудрился растерять 2 гола преимущества. "Красно-черным" не помогли даже 30 минут игры в большинстве.

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Метц одержал первую победу в чемпионате, минимально одолев Клермон на выезде. Подопечные Паскаля Гастьена остаются единственной командой Лиги 1 без очков. Реймс набирает обороты после неудачи на старте сезона. "Красно-белые" вырвались в тройку лидеров благодаря успеху на поле Монпелье.

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Бывшие "горняки" Фонсека и Исмаили потерпели разгром от Лорьяна. Встреча Ниццы и Лиона откровенно разочаровала – нули на табло. "Орлята" пока играют исключительно вничью, а "ткачи" с одним пунктом болтаются в зоне вылета.

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